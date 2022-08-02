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"Можуть зупинити будь-які потенційні атаки": Україна консультується зі США перед нанесенням ударів з HIMARS

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"Можуть зупинити будь-які потенційні атаки": Україна консультується зі США перед нанесенням ударів з HIMARS

Фото: Getty Images

Українська розвідка консультується зі своїми колегами зі США перед нанесенням ударів з HIMARS.

Американці "можуть зупинити будь-які потенційні атаки" з HIMARS, якщо вважатимуть це за потрібне. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Скібіцький зазначив, що Україна не отримує від США ніяких координат щодо потенційних цілей. Проте перед використанням РСЗВ HIMARS українська та американська розвідка узгоджують цілі і вже тільки тоді ЗСУ атакують ворога. 

Якщо США невдоволені потенційною ціллю, то вони можуть зупинити удар з HIMARS. 

Нагадаємо, німецька РСЗВ MARS II - це гідна альтернатива американським HIMARS. Особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є те, що вона гусенична та може виїжджати на такі позиції, куди HIMARS не заїде. 

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