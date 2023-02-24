"Можуть зупинитися на першому пункті": у Байдена відреагували на "мирний план" Китаю

У США відреагували на "мирний план" Китаю, який подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише CNN.

В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися навіть завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.

"Перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй. Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Що відомо про "мирний план" від Китаю

"Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Зокрема, у документі Китай закликав:

до припинення вогню та бойових дій

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах зернового коридору

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю

припинити запровадження односторонніх санкцій

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню

"Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, німецькі журналісти повідомили, що Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе. За їхніми словами, Пекін та Москва ведуть переговори про закупівлю Росією 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені покупцеві вже у квітні. Йдеться про аналоги іранських Shaheed-136.

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