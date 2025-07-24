"Можливість впливати на РФ": глава МЗС Німеччини натякнув на нову зброю для України

Йоганн Вадефуль. / © Associated Press

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Україна отримає нове озброєння, яке дозволить їй впливати на військові об’єкти на території Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі для Zeit.

“Безперечно, Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які саме системи озброєння ми передаємо Україні”, — наголосив Вадефуль.

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Він уточнив, що нині йдеться не лише про фінансування постачань, а насамперед про виробничі потужності, доступність техніки та логістичні можливості як на українських, так і на європейських підприємствах.

Крім того, США погодили продаж Україні системи HAWK і БМП Bradlay. Україна отримає зброї на суму $172 мільйони та бойові машини піхоти Bradley на суму $150 мільйонів.