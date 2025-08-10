Віталій Портников / © ТСН.ua

Можливий псевдообмін територіями між Україною та РФ — це дипломатичне перетворення території обох країн на величезний цвинтар від Ужгорода до Владивостока.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

«Трамп вже не може, не буде наполягати на тому, щоб Україна змінювала Конституцію. Ви просто виводите свої війська з певних регіонів, можете вважати їх українськими і надалі. Ніхто вас не примушує змінювати законодавство. І ми якраз будемо говорити Путіну, що ми вважаємо ці території українськими, і що ми не будемо вимагати від України змінювати свою Конституцію», — зазначив він.

На його думку, в цьому і може полягати компроміс.

«Вони виводять свої війська з тих регіонів, які вони вважають російськими і не змінюють свою конституцію. І ви виводите свої війська з тих регіонів, які вважаєте українськими і не змінюєте свою Конституцію», — сказав Портников.

Журналіст пояснив логіку Трампа.

«Коли я перестану бути президентом Сполучених Штатів у 2029 році, вони можуть спробувати відвоювати території, які вони вважають своїми, якщо у них буде можливість. І ви можете спробувати відвоювати ці території, які є українськими, якщо у вас буде можливість. Ви можете готуватися до війни до 2029 року, а коли я перестану президентом бути, знову можете вбивати один одного стільки, скільки вам захочеться, щоб я міг сказати, коли я був президентом Сполучених Штатів, я завершив цю війну і її не було. А от мій спадкоємець взяв і допустив те, що російсько-українська війна знову розпочалася», — наголосив він.

Портников вважає, що якщо відбудеться цей псевдообмін територіями, «і що якщо Україна, продовжуючи вважати ці території українськими, залишить частину з них, а Росія не отримує контроль над всіма територіями, які вона записала свою конституцію, війна між цими двома державами є неукниненою».

«Це як друга карабахська війна, розумієте? Якщо в Конституції країни є певні території, які вона вважає своїми, вона обов’язково спробує їх повернути силовим шляхом, якщо політичний шлях не буде реалізований. Тобто російські і українські народи приречені вбивати один одного протягом усього XXI століття і території обох країн буде територією смерті, війни і кризи, якщо буде таким чином завершено російсько-українську війну. Це буде пауза перед новою великою смертю. Це я можу абсолютно чітко обіцяти кожному, хто є громадянином України і, до речі, кожному, хто є громадянином Російської Федерації. Це дипломатичне перетворення території обох країн на величезний цвинтар від Ужгорода до Владивостока», — підсумував журналіст.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.