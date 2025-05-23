- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 4201
- Час на прочитання
- 1 хв
Можливий вихід військ США з Південної Кореї й вибухи в Україні та РФ: головні новини ночі 23 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 травня 2025 року:
США розглядають можливість виведення військових з Південної Кореї — WSJ Читати далі –>
У російському Єльці сталася масштабна пожежа на заводі після атаки дронів: відео Читати далі –>
У Чернівецькій області пролунали вибухи Читати далі –>
Уночі 23 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>
На Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>