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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4201
Час на прочитання
1 хв

Можливий вихід військ США з Південної Кореї й вибухи в Україні та РФ: головні новини ночі 23 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 травня 2025 року:

  • США розглядають можливість виведення військових з Південної Кореї — WSJ Читати далі –>

  • У російському Єльці сталася масштабна пожежа на заводі після атаки дронів: відео Читати далі –>

  • У Чернівецькій області пролунали вибухи Читати далі –>

  • Уночі 23 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>

  • На Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>

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