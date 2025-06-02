"Можуть вдарити "ядеркою" по Києву, Житомиру, Тернополю чи Полтаві": політолог попередив про дії РФ

Путін може вдарити ядерною зброєю / © Getty Images

Реклама

Кремлівський очільник Володимир Путін може вдарити ядерною зброєю по Києву, Львову, Житомиру, Тернополю чи Полтаві для того, щоб показати забруднену на 20 км територію.

Про це політолог Сергій Ягодзінський сказав в інтерв’ю каналу Times of Ukraine.

«Українцям потрібно усвідомлено відноситися до ядерної загрози. Тому що Росія може продемонструвати ядерний потенціал. У них є ракети невеликої потужності. Тобто, грубо кажучи, жахнуть по Києву, чи по Львову, чи по Тернопілю, чи по Житомиру, чи по Полтаві. І показати, ось ми можемо, ось вам забруднена територія на 20 кілометрів в радіусі», — сказав він.

Реклама

За словами експерта, Путін може застосувати ядерну зброю.

«Про це потрібно пам’ятати. Тому, власне, крім військової стратегії, слід додавати також і дипломатичну лінію… Ми маємо Чорнобиль і ми бачимо, що це може перетворитися», — сказав Ягодзінський.

Раніше TSN.UA розповідав про всі маніпуляції РФ навколо ядерної зброї в Україні.

Тим часом і західні ЗМІ пишуть, що хвастощі Кремля щодо можливостей Росії у галузі ядерної зброї можуть виявитися небезпідставними.

Реклама

Читайте також