Мріяв зустрітися із Путіним, а побачив смерть: ЗСУ ліквідували героя мему «Плохо, плохо, неважно»

Російський окупант / © соцмережі

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Збройні сили України ліквідували на фронті 50-річного Володимира, який став популярним після програми «Давай одружимося» завдяки фразі «Плохо, плохо, неважно». Встиг повоювати лише декілька місяців.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Чоловік був з Алтайського краю Росії. Набув популярності в Мережі завдяки епізоду із шоу «Давай одружимося!» 2018 року і фразі, яка стала потім мемом: «Погано. Погано-погано, не має значення. Справи у мене дуже погані». Вона прозвучала після того, як його не обрала учасниця.

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За даними російських каналів, минулого року Володимир розповідав, що мріє зустрітися із Путіним, але до зустрічі з диктатором РФ він так і не дійшов. Його фінал закінчився буквально словами зі свого мема: «Погано, Погано».

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за даними американського Інституту війни ISW, українські сили просунулися на півночі Харківщини та зірвали російську операцію на Вовчанському напрямку.

Тим часом російські окупанти продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту, але, за інформацією американських аналітиків, на більшості ділянок їм не вдалося досягти просування. Зокрема, вони наступали на півночі Сумської області, на півночі Харківської області.

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