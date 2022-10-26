Мріяла про дитину, але згоріла заживо через російську ракету: подробиці загибелі вагітної у Дніпрі  

Загибла вагітна була поблизу АЗС, куди прилетіла російська ракета.

Російські терористи у вівторок, 25 жовтня, ракетами обстріляли АЗС у Дніпрі. На місці трагедії загинула 25-річна вагітна жінка, яка мріяла про дитину.

Про це повідомляє Меморіал.ua та мер Дніпра Борис Філатов.

Загиблою виявилась 25-річна Інна, яка на момент ракетного обстрілу була біля АЗС. За словами Бориса Філатова, вагітна згоріла заживо у своєму автомобілі.

"Це вагітна красуня Інна, 25 років, яка вчора заживо згоріла в авто на звичайній АЗС у Дніпрі, яку розбомбила російська ракета", - написав Філатов.

Меморіал.ua розповів історію жінки, яку вбили росіяни. 25-річна Інна та її чоловік Максим були поблизу АЗС, коли туди поцілила російська ракета.

Фото: Меморіал.ua

Інна навчалась в Дніпропетровському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю документознавство. Жінка працювала у дитячому розважальному центрі. Подружжя чекало на народження дитини, проте російська ракета зруйнувала їхні мрії.

"Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя", – сказала подруга Інни Анастасія.

У вбитої Інни залишились чоловік, мати, бабуся та сестра.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Ракетний обстріл Дніпра 25 жовтня: що відомо

У Дніпрі ввечері 25 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські терористи обстріляли АЗС. На місці події спалахнула пожежа.

Через ракетний обстріл Дніпра загинуло двоє людей, ще три особи отримали травми. Серед загиблих є вагітна жінка та працівник автомийки.

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