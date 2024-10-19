"Мріяла про щасливе майбутнє для сина": на фронті загинула волонтерка і доброволиця Наталія Бойко

Наталія служила від 2023 року на Покровському напрямку у складі мотопіхотної бригади.

На передовій загинула військовослужбовиця ЗСУ Наталія Бойко.

Про це 18 жовтня повідомила у соцмережах її сестра Ольга.

"Ось вона найрідніша, та, з ким можна було про все на світі поділитися. Яка мріяла про щасливе майбутнє для сина в країні без війни та саме вона – це частина мого серця, моя рідна сестра Наталія Олегівна. Емоції беруть верх і писати складно, але додому Наталя повертається на щиті", – зазначила Ольга.

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Наталія добровільно долучилась до лав ЗСУ 28 липня 2023 року у складі військової частини А1619. Вона служила у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

"Весь час несла службу на Покровському напрямку та вірила у майбутнє, яке так завзято виборювала для себе та сина. Життєва дорога закінчилася на Павлоградському напрямку, звідки у неділю Наталя повернеться на щиті", – розповіла сестра військовослужбовиці.

Волонтерка і доброволиця Наталія Бойко / Фото: із соцмереж

Сестра загиблой військовослужбовиці пообіцяла повідомили про день й час поховання пізніше.

У Наталії Бойко залишився син / Фото: із соцмереж

Зі сторінки доброволиці відомо, що вона активно волонтерила з 2022 року й продовжувала оголошувати збори для військових вже після своєї мобілізації. Одна з останніх публікацій Наталії – прохання підтримати петицію про присвоєння звання Герої України її полеглому побратиму.

Нагадаємо, на війні загинув один з найкращих операторів БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади Віктор Стельмах з позивним Саба. Зазначається, що воїн особисто знищив понвд 500 окупантів.

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