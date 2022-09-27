Мріяли про смерть, щоб припинилось катування: британець звільнений за обміном розповів про знущання з полонених

Парамедик із Великої Британії Джона Хардінга обміняли 21 вересня разом з героями "Азовсталі" та ще кількома полоненими іноземцями. Нині лікує вын наслідки численних травм і розповідає світу, на що здатні вояки країни-агресорки, йдеться в ТСН.

Про зустріч з братом Деніз Хардінг не може розповідати без сліз. "Коли він увійшов до кімнати, все виглядало добре. Та потім я зрозуміла, які травми... Він зняв кофту, і я побачила ребра, його руки були пошкоджені... Я обняла його міцно-міцно і сказала, що вони зробили з тобою?!", - каже сестра звільненого Деніз.

Парамедик, який брав участь в обороні Маріуполя і потрапив у полон у травні, розповідає, після виходу з "Азовсталі" на чотири дні опинився у таборі для військовополонених, а далі його перевезли до так званого "слідчого ізолятора" в Донецьку. І вже там - охоронці використовували його як "боксерську грушу". "Вони схопили мене, закували в кайданки, і витягнули з камери. Штовхнули мене на підлогу, їх було принаймні четверо, і я лежав на підлозі з руками за спиною, і мене били у груди, по ребрах, нирках, по обличчю, і один чоловік став мені на стегна і стрибав на мені", - розповідає колишній полонений.

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У Джона пошкоджені нерви рук, тріщини у ребрах, зламаний куприк. 59-річний британець зізнається, думав, що не виживе. До в'язнів ставилися погано, давали дуже мало води та їжі і не дозволяли жодних прогулянок на свіжому повітрі. Та головне - били заради забави. "Це тривало близько 30 хвилин. Могло довше, могло менше. Чесно кажучи, було кілька разів, коли я би просто хотів з цим покінчити. Якщо тебе вб'ють - хай би це вже скінчилося", - згадує відчуття Джон Хардінг.

У так званому "слідчому ізоляторі" Джон провів 9 днів у камері чотири на два метри разом з іншими бранцями. Окупанти погрожували йому смертною карою та навіть змусили записати прощальне відео для доньки. Утім, після - його на кілька місяців перевели до в'язниці - де умови були кращими. У так званій "ДНР" над ним і його співгромаянами влаштовували судилище, утім, все змінилося 21 вересня, коли повезли невідомо куди - Джон був впевнений, що це остання подорож.

Про обмін дізнався вже у літак, тоді ж вперше за місяці нормально поїв. Разом з Джоном Хардінгом з російського полону вдалося звільнити ще 4 британців. Нині вони намагаються відновити здоров'я - як фізичне, так і психічне. Та головне - розповідають світу, на що здатні російські кати, полоні у яких лишається ще чимало українців.

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