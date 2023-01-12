Мріяв бомбити житлові будинки в Україні: на фронті ліквідували окупанта — критика Шойгу

Окупант пропонував Шойгу "вдарити по центрах ухвалення рішень".
На фронті ліквідували окупанта Олексія Чепка, який у соціальних мережах пропонував розбомбити житлові будинки, в яких живуть українські блогери та волонтери.
Про це повідомляє телеграм-канал "Двохсотий", який вивчає соціальні мережі ліквідованих окупантів.
27-річний Олексій Чепко був родом із міста Дзержинськ Нижегородської області. Його мобілізували восени 2022 року до танкових військ.
11 грудня загарбник у своїх соціальних мережах обурювався, що Росія не запускає ракет по житлових будинках, в яких живуть українські блогери та волонтери. Він пропонував окупаційному Міноборони "вдарити "Калібрами" та "Кинджалами" по житлових будинках українців".
Також Чепко мріяв про удари по "центрах ухвалення рішень" та обзивав відомство Шойгу "куколдами".
Ліквідували російського загарбника 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ліквідували 40-річного Тимура Черепанова, який добровільно погодився вбивати українців. Цей окупант любив фотографуватися в соболиному хутрі та хизувався вживанням алкоголю.
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