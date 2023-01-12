Мріяв бомбити житлові будинки в Україні: на фронті ліквідували окупанта — критика Шойгу

На фронті ліквідували окупанта Олексія Чепка, який у соціальних мережах пропонував розбомбити житлові будинки, в яких живуть українські блогери та волонтери.

Про це повідомляє телеграм-канал "Двохсотий", який вивчає соціальні мережі ліквідованих окупантів.

27-річний Олексій Чепко був родом із міста Дзержинськ Нижегородської області. Його мобілізували восени 2022 року до танкових військ.

Фото: телеграм-канал "Двохсотий"

11 грудня загарбник у своїх соціальних мережах обурювався, що Росія не запускає ракет по житлових будинках, в яких живуть українські блогери та волонтери. Він пропонував окупаційному Міноборони "вдарити "Калібрами" та "Кинджалами" по житлових будинках українців".

Фото: телеграм-канал "Двохсотий"

Також Чепко мріяв про удари по "центрах ухвалення рішень" та обзивав відомство Шойгу "куколдами".

Ліквідували російського загарбника 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області ліквідували 40-річного Тимура Черепанова, який добровільно погодився вбивати українців. Цей окупант любив фотографуватися в соболиному хутрі та хизувався вживанням алкоголю.

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