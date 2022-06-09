"Мруть, як мухи": окупанти відвели з Сєвєродонецька бурятів, які не витримують боїв з ЗСУ

"Мруть, як мухи": окупанти відвели з Сєвєродонецька бурятів, які не витримують боїв з ЗСУ

Росіяни вже відзвітували, що захопили Сєвєродонецьк, проте там досі тривають запеклі бої.

Всередині Сєвєродонецька тривають запеклі бої, а Лисичанськ окупанти потужно обстрілюють з великого калібру, який пробиває бетон.

Про ситуацію на Луганщині розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тривають запеклі бої у Сєвєродонецьку. Росіяни вже відзвітували, що захопили місто, але чомусь досі там гинуть їхні солдати. І чомусь вони відтягнули звідти свої підрозділи з бурятами. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників і не витримують боїв із ЗСУ", – зазначив Гайдай.

Також росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях, попередив голова ОВА. Хоча боїв всередині та навколо міста немає.

Точаться бої в населених пунктах Гірської (де Тошківка та Катеринівка) та Попаснянської громад.

За словами Гайдая, через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав. Це означає, що росіяни знову спробують здійснити переправу.

Він наголосив, що втрати окупантів значно перевищують українські.

Раніше у Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки і б'ються за Сєвєродонецьк.

Читайте також: