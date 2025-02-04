Мруть, як мухи: Україна отримала рекордну кількість запитів про зниклих військових РФ

У січні Україна отримала рекордну кількість запитів про зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у своєму Telegram-каналі.

До проєкту “Хочу найти” було надіслано 8548 заявок від родичів російських військових. Цей показник на 22% більший порівняно з попереднім місяцем і є рекордним за весь час роботи проєкту.

Загалом до проєкту вже надійшло понад 60 тисяч звернень щодо пошуку зниклих російських військових. Ця цифра не містить дані про загиблих і є у 2-3 рази меншою за реальну кількість зниклих безвісти росіян, адже багато родичів ще не звернулися до проєкту.

З-поміж цих заявок підтверджено перебування в полоні 1790 військових армії РФ, з яких 408 вже були обміняні на захисників України.

У КШППВ зазначили, що наведені цифри є меншими за реальну кількість військовополонених, оскільки базуються лише на отриманих зверненнях.

Зростання кількості запитів свідчить про величезні втрати ворога, що не є дивним, адже командири російських підрозділів дедалі частіше застосовують практику “м’ясних штурмів”, відправлення на передову поранених та залишення солдатів на полі бою.

Нагадаємо, станом на ранок 4 лютого ЗСУ знищили 842 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових.

Читайте також: