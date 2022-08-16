Мстять через Крим: мер Житомира розповів подробиці ракетного обстрілу та попередив про небезпеку

Російські окупанти після "бавовни" у Криму можуть обстріляти цивільні об'єкти в Україні.

Так, 16 серпня, загарбники обстріляли Житомирський район. Масштаби руйнувань та кількість потерпілих встановлюються.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Було завдано два ракетних удари біля міста Житомир. Масштаби руйнувань та чи є постраждалі - це уточнюється. Про це повідомить військове керівництво", - наголосив Сухомлин.

Мер Житомира наголосив, що українцям не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Після Криму: вибухів на аеродромі "Саки" та на складах зброї в Джанкої, все ж у них є намагання показати, що вони сильні і у них є ракети. А тому вони можуть спокійно вдарити по цивільних об'єктах", - пояснив Сухомлин.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області.

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