"Мусимо бути готові": в ЗСУ попередили про загрозу з Білорусі в День Незалежності

Загроза наступу на Україну з Білорусі існувала раніше, є наразі та існуватиме надалі. Адже територію РБ Росія з перших днів повномасштабного вторгнення використовувала для завдавання ударів по Україні.

Не виключено, що Росія може використати територію Білорусі для "вітань" з Днем Незалежності України.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив на брифінгу 16 серпня.

Українські військові постійно стежать за переміщення військ, перевезення боєкомплектів – як ракет та "Іскандерів", так і інших.

"Це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить озброєння. Є певні дані розвідки, і в відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території", – зауважив Ігнат.

Він додав, що ці події в Білорусі мають і політичну складову – погрожувати Заходу на своїх західних кордонах. А також – погрожувати Україні.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що певна загроза наступу з Білорусі була завжди.

"Територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії та завдавала ударів звідти. Тому треба безумовно готуватися, є у нас різна інформація від ГУР та інші служби мають деяку інформацію щодо цих переміщень. В нас скоро велике свято – День незалежності, зрозуміло, що противник завжди використовує такі дати для "вітань", ми мусимо бути готові до цього", – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ попередили про можливий масований ракетний обстріл України з території Білорусі.

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