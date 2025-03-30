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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Мусієнко: основна загроза – не наступ на суходолі, а повітряна війна з використанням дронів

Сили оборони України стримують ворога і завдають йому значних втрат, не даючи досягти стратегічних успіхів. Водночас РФ зосередилася на іншому векторі — масованій повітряній кампанії.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Мусієнко: основна загроза – не наступ на суходолі, а повітряна війна з використанням дронів

РФ зосередилася на масованій повітряній кампанії. / © ТСН.ua

Російський наступ триває і, ймовірно, розвиватиметься в такому ж темпі, з періодичними сплесками активності на різних ділянках фронту. Втім, найбільша загроза зараз не на землі, а в повітрі.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Сили оборони України стримують ворога і завдають йому значних втрат, не даючи досягти стратегічних успіхів. Водночас РФ зосередилася на іншому векторі — масованій повітряній кампанії.

“Зараз найбільших небезпек варто очікувати не на суходолі… А найбільші виклики для нас – із повітря”, – зазначив Мусієнко.

Росія активно використовує дрони для атак на великі міста й цивільну інфраструктуру, роблячи ставку на масове виробництво відносно дешевих, але все більш технічно вдосконалених безпілотників.

“Відтепер дрони, навіть не ракети, будуть пріоритетними для рф у повітряній війні. Мета ударів – максимальна руйнація, деморалізація народу, провокування погіршення внутрішньополітичної обстановки”, – наголосив експерт.

Мусієнко підкреслює, що сучасна війна швидко трансформується. Роботизовані системи, дрони, ППО та засоби радіоелектронної боротьби стають ключовими елементами на полі бою.

“Зростання українських спроможностей завдавати ударів з повітря у відповідь буде мати важливе значення”, – підсумував Мусієнко.

Раніше повідомлялось, що Росія не має сил для масштабного наступу найближчі декілька місяців. Він можливий не раніше середини або кінця літа.

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