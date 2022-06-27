Музей старовинних будинків на Полтавщині став прихистком для людей, які ледь врятувались від обстрілів у Харкові

Музей старовинних будинків на Полтавщині став прихистком для людей, які ледь врятувались від обстрілів у Харкові

Етномузей у столітніх хатинках на Полтавщині перетворили на табір для переселенців із розбомбленого Харкова.

Старовинні картини заховали до комірчин, унікальні вишиванки - під диван. Переселенці обживаються серед музейних експонатів і готуються до зими, йдеться в ТСН.

Неля збирала із чоловіком увесь музейний крам по закинутих хуторах Полтавщини понад 3 роки, а 24 лютого розмістила тут у своєму музеї "Омелькова хата" перших біженців з Харкова.

«У головні залі музею стояли столи і тут ми всі їли, 25 людей, уявіть, тут стояли рядами столи, вся колекція, що упало, то пропало», - розповідає вона.

Господиня музею мріяла встановити рекорд знайденої старовинного посуди - у неї їх поза тисячу, але в цю війну перестала рахувати експонати. Є тут трофей з Першої світової війни, є царський посуд, а окрасою колекції став півник з тої ж колекції, що і символ цієї війни з Бородянки. «Півник в моєму дитинстві стояв у моєї бабусі на підвіконні», - пригадує Нелі.

Замість музею української старовини - прихисток для переселенців – це означає усі вільні старовинні ліжка перетворити на спальні місця, а унікальні старовинні полтавські вишивки заховати під диван до перемоги.

За три місяці війни пів сотні переселенців пройшло через музейний прихисток Козубівки. «О 8 ранку до нас прийшло повідомлення, що «нас бомблять, можна ми до вас приїдемо?». Чужі зовсім люди, але я не сумнівалась - головне людське життя», - переконана жінка.

17 втікачів з розбомбленого Харкова живуть тут донині і почали музейну садибу перелаштовувати. У Харкові Сергій Сікорський будував каміни, тут в етносадибі звів свою першу літню піч. «Літню кухню побудували за 2 місяці, якщо не менше», - показують переселенці.

З перших днів війни родина Сікорських втікали до музею по двоє. Мама із меншим сином вирвалась 24 лютого. Батько із старшим залишився ще на тиждень у Харкові. Тоді в родини був складний вибір - кого з дітей залишити у місті, яке бомлять. «Не було місця, потяги переповнені, на вокзалі старшне, що відбувалось. Виїздили автобусами. Бомбили страшно», - пригадує сім’я.

Старшому Артему 15, він прожив з батьком найважчий тиждень атаки на Харків у підвалі. «Останні ночі він спати не міг, вже відійшов. Психіка порушується сильно. Його останнім часом вже й трусило, він притискався до мене, боявся один залишиться. Довелося ризикувати, хоча боялися їздити», - пригадує чоловік.

Їм пощастило потрапити в евакуаційний автобус. Нині у Миті своя крихітна кімната в музеї. «Це дуже стара хата, їй 200 років. Тут нас живе п’ятеро, тут окрема кімната старшого сина», - показує мама сімейства.

Етномузей прихистив переселенців із розбомбленого Харкова

До війни тут висіли картини, нині Сікорські серед старовинних балок і столітніх стін - облаштовують свій новий тимчасовий дім, готуються до зими.

Олена Пяткіна вивозила з Харкова двох літніх батьків, які під обстрілами пробули 20 днів. Не могли виїхати через їх розплідник бенгальських котів. «20 тварин важко було перевезти. Як перебили газопровід, я роздала в добрі руки. Мінус 15, не було газу, опалення і кішки просто замерзали б», - розповідає жінка.

Трьох вусатих бенгальців все ж родина захопила із собою. Під оселю родина з породистими котами отримали столітній будинок, в якому уже 6 років ніхто не жив. Тут мали зробити етномайстерню, але натомість уже для переселенців змайстрували піч.

У музеї кажуть, прихисток від війни тут буде до перемоги, то ж розширяють господарство - вже випасають 15 козенят, телятко, і мають надзавдання - разом із переселенцями виходити 700 курчат.

Попри усі зміни і обсяги господарства - музейні експонати садиби повертають на полички і чекають туристів.

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