Муженко пояснив, чому з Курської області ЗСУ не виводять війська

У районі Курської області ЗСУ залишаються, щоб уникнути просування російських військ углиб території України.

Про це заявив колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко, пише Радіо Свобода.

"Якщо ми послабимо те угруповання, то противник буде мати шанси ще швидше просуватися. Це по-перше. По-друге, там створене певне угруповання, яке на сьогодні, мабуть, достатнє для того, щоб проводити такі активні дії, при нашому відступі тим більше. Наступне. Якщо ми зараз ведемо бої на території Курської області Російської Федерації, то при нашому відході ми переносимо ці дії вже на територію України Сумської області. І тут виникає питання, що, грубо кажучи, палають хати не тільки в тих російських селах, а й вже в українських селах. І тому це і з військової точки зору чисто", – сказав він.

Курську операцію він назвав успішною завдяки вдало реалізованому принципу "раптовості".

Генерал зазначив, що операція мала потужний політичний та іміджевий ефект, проте висловив сумніви щодо її формату, термінів і доцільності рейдових дій. Він також наголосив, що операція ще не завершена, і її справжні цілі залишаються невідомими.

За минулу добу на Курському напрямку відбито 20 російських атак.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявляв, що РФ отримала наказ не допустити потрапляння солдатів з Північної Кореї в український полон, навіть розстрілюючи поранених. Він не підтвердив факт потрапляння північнокорейського солдата в полон.

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