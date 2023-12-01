Муженко розповів про "точки напруги" на фронті: де ситуація складна

Наразі ситуація на фронті на війні в Україні "має певні точки напруги". На деяких ділянках напружено. Зокрема, це район Куп'янська, Авдіївки тощо.

Про це в інтерв'ю "ВВС" розповів генерал, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Він наголошує, що офіційні джерела ситуацію на фронті трактують як подовження контрнаступу українських Збройних сил, а російська сторона демонструє теж такий широкомасштабний наступ. Втім, реальна ситуація відрізняється від коментарів, які звучать у ЗМІ, каже Муженко.

"Ситуація на фронті має певні точки напруги. Особливо це стосується Куп'янського напрямку, де Росія дійсно атакує наші підрозділи. На Лиманському напрямку є завдання витіснити наші війська за бар'єрний рубіж – річку Оскіл в районі Куп'янська і за річку Чорний Жеребець в напрямку Лиману. Далі ми бачимо бої в районі Бахмута. Авдіївка – дуже складна ситуація для Збройних сил України. Атаки, які не припиняються від 10-го жовтня", - наголошує Муженко.

Також, за його словами, більш інтенсивними стали бойові дії в районі Мар'їнки на Донеччині, де російські війська намагаються витіснити українські підрозділи із західних околиць.

Тим часом на Оріхівському або на Запорізькому напрямку -х в районі Роботиного, Вербове – є певні активні дії з українського боку, а також контратаки з боку російських окупаційних військ.

"Непроста ситуація, яка склалася в пониззі Дніпра на Херсонському напрямку. Там українські війська заволоділи плацдармом, який потребує розширення. Якраз із метою розширення цього плацдарму і ведуться українські дії. У російських військ завдання скинути українські війська з цього плацдарму, відвоювати його і, як мінімум, відкинути їх на правий берег", - розповів генерал.

Нагадаємо, на окупованих територіях ворог збудував понад 6 тисяч кілометрів окопів, укріплень та фортифікаційних споруд. Найбільш захищеними від нашого наступу є окуповані території Запорізької – 1869 км, Донецької – 1865 км, Луганської – 1140 км та Херсонської – 886 км областей. Хто дозволив Росії побудувати тисячі кілометрів "зубів драконів" і "ліній Суровікіна" та чи можна їх знищити - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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