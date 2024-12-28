Муженко розповів, що зараз би порадив Сирському

Віктор Муженко побажав, щоб керівництво Олександра Сирського і всієї системи привело нас до того, щоб ми могли зупинити спочатку цю агресію, а потім і розгромити російські війська на території України.

Головкому Олександру Сирському варто просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки), нині провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, генерал Віктор Муженко, відповідаючи на запитання, що б він зараз порадив Олександру Сирському.

"Одним словом дуже важко визначитися, що я міг би йому порадити. Є ряд проблемних питань, на які необхідно звернути увагу. Це по-перше. Головне – я йому порадив би просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ. І цей авторитет, це лідерство повинні бути завойовані його роботою, його рішеннями, його здатністю управляти процесами і, відповідно, дай Боже, щоб його керівництво і не тільки його, а всієї системи привело нас до того, щоб ми могли зупинити спочатку цю агресію, а потім і розгромити російські війська на території України", – резюмував він.

Раніше Муженко повідомив, чи може встановлення чітких термінів служби вплинути на чисельність ЗСУ.

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