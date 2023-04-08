"Мужньо боровся за свою країну": на фронті загинув історик зі Львівщини Ігор Ригель (фото)

Ковальські роботи захисника українці могли бачити у фільмах "Захар Беркут", "Сторожова Застава", "Козаки", "Брехлива історія" та багатьох інших.

На війні 7 квітня загинув історик, реконструктор та коваль Ігор Ригель родом зі Львівщини, який пішов на фронт добровольцем після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили у Зимноводській територіальній громаді.

37-річний захисник був родом із села Холодновідка Львівської області. У полеглого бійця залишилися батьки, сестра, багато друзів і людей, які захоплювалися його талантом.

"Ігор Ригель добровольцем пішов на фронт. Він мужньо боровся за свою країну. Після отриманих поранень у російсько-українській війні 7 квітня життя воїна обірвалося. У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника, який поліг за мирне небо над Україною", – йдеться в повідомленні тергромади.

Про загибель Ригеля повідомили і у Львівській національній академії мистецтв, де боєць здобув освіту.

"На фронті загинув Ігор Ригель, випускник кафедри художнього металу ЛНАМ. Художник, коваль, історик, реконструктор, воїн, герой…Назавжди в наших серцях!" – йдеться в заяві навчального закладу.

В академії також опублікували роботи бійця, які він створював у своїй кузні. Зокрема, виклали дипломну роботу талановитого майстра – набір кованих меблів.

Фото з Facebook-сторінки Юрія Шепетовського

Про важку втрату пишуть у Мережі і друзі Ригеля. Так, Антоніна Белінська пригадує захисника України як надзвичайно талановиту і дуже веселу людину.

"Ти був мені дуже близьким другом, ми навіть жартували, що знайомі не одне життя, тому можемо вважати себе родичами...)) Я знала про тебе все, а ти про мене... Ти жив на високих обертах, на повні груди, ти надихав мене, читав мені лекції з історії і мистецтв, відкрив для мене багато художників і навчив правильно дивитися на них, навчив правильно малювати в перспективі... Вмів підтримати і підбадьорити цими своїми дурними жартами, які я досі не розумію, але це змушувало мене посміхатися", – поділилася спогадами Белінська.

Вона також повідомила, що роботи Ригеля українці могли бачити у фільмах "Захар Беркут", "Сторожова Застава", "Козаки", "Брехлива історія" та багатьох інших.

Фото з Facebook-сторінки Юрія Шепетовського

Фото з Facebook-сторінки Юрія Шепетовського

У Клубі історичної реконструкції "Лодь" загибель бійця назвали невимовною втратою для членів організації та всього реконструкторського руху України.

"Цей день приніс гірку звістку про смерть від поранень неймовірно талановитої людини, Майстра і Художника з великої літери. Досі складно повірити. Ігор Ригель – автор багатьох неповторних історичних реплік у царині ковальського ремесла. Пав смертю хоробрих. Невимовна втрата для усіх нас та реконструкторського руху України!" – йдеться в дописі клубу "Лодь".

Фото з Facebook-сторінки Юрія Шепетовського

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку загинули п'ять військовослужбовців першого окремогомеханізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким до своєї загибелі командував Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Вибухи у включенні: оперативка з Бахмута

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