Музичний дрон атакував російський аеродром у Морозовську: епічне відео

Унікальна атака "музичного дрона" на російський аеродром у Морозовську викликала резонанс у соцмережах.

У ніч проти 5 квітня відбулася чергова атака українських безпілотників на російські військові об'єкти. Цього разу ціллю став аеродром у місті Морозовськ Ростовської області. Туди дрони летіли у супроводі веселої мелодії.

Відповідне відео у Мережі оприлюднили очевидці.

Окрім гулу двигунів, з безпілотника лунала весела мелодія. Такий "музичний супровід" оцінили і самі росіяни.

Музичний дрон атакував російський аеродром у Морозовську: відео

Атака на російські аеродроми 5 квітня

У російському місті Морозовськ, Ростовська область, вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про атаку на місцевий аеродром. Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

Аналітики повідомляють, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА. Так, в момент атаки на аеродромі нібито перебували 26 Су-34 і три Су-30/35.

За інформацією джерел ТСН.ua, щонайменше 6 літаків ворога знищено під час нічної атаки. Ще 8 нібито пошкоджені. Є втрати і серед особового складу ворогів.

Читайте також: