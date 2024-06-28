Музикант із гурту KAZKA вступив до лав ЗСУ: "Служу українському народові"

Український музикант Дмитро Мазуряк, відомий сопілкар з гурту KAZKA, повідомив, що доєднався до ЗСУ.

Артист опублікував відповідну заяву у своєму Instagram сьогодні, 28 червня, у День Конституції України. Ба більше, Дмитро розповів, що вже другий місяць виконує військовий обов'язок. І додав, що пройшов навчання відповідно до закону. Тож, захисник не може спрогнозувати свою подальшу концертну діяльність, але має наміри ще побачитися зі своїми прихильниками.

Сопілкар із гурту KAZKA Дмитро Мазуряк пішов на фронт / Фото: instagram.com/kazka.band

"З Днем Конституції. Стаття 65. Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тож живу, як книжка пише. Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів – поки нічого не можу обіцяти, та гадаю ще побачимось. Служу Українському народові!", - написав Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова також повідомила, що стала військовослужбовицею й показалася у формі.

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