Музикант-воїн Положинський розкрив, чим займається на службі та де зараз перебуває

Також артист розповів, чому був вимушений робити операції на очах та як зараз почувається.

Ексфронтмен гурту "Тартак", а від початку повномасштабної війни військовий ЗСУ Олександр Положинський розповів, чим зараз займається на службі та де перебуває.

Артист поділився, що військове керівництво призначило йому завдання. Виконавець нині перебуває в Києві та веде в межах служби програму на "Армія FM". Зокрема, на радіо частина працівників – це військові ЗСУ.

"Це програма, яку я роблю в межах своєї служби на "Армія FM", де частина працівників і ведучих – це військовослужбовці Збройних сил України. Мене туди скерувало керівництво моє. Сказали: "Так, йди на радіо, роби програму". Я кручу різну музику, закордонну і українську, до мене часто приходять гості", - розповів співак у програмі "Ранок у великому місті".

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Також Положинський розповів про операції на очах, які він переніс у березні. Артист зізнався, що мав серйозні проблеми з зором. Особливо це відчувалось, коли виконавець служив на фронті та виконував бойові завдання. Тож, Положинський скористувався тим, що нині перебуває в Києві, взяв направлення в госпіталі та зробив операцію. Як зізнався артист, його зір нарешті значно покращився.

"Це, можна сказати, планова операція. У мене давно почалися проблеми з зором. Зараз врешті-решт завдяки тому, що я проходжу службу в Києві і отримав направлення з госпіталю, мені зробили операцію. Я дуже задоволений. Саме під час перебування на фронті і різних польових виходів я відчув незручності, пов'язані з тим, що я змушений ходити в лінзах", - поділився співак.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Нагадаємо, нещодавно ще один співак - лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк – вирушив добровольцем служити на фронт. Музикант ділився, як минають його військові навчання.

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