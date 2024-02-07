Музикант-захисник Андрій Хливнюк отримав нагороду Ради нацбезпеки і оборони України

Лідер гурту "Бумбокс", а нині військовий Андрій Хливнюк похизувався відзнакою від Ради національної безпеки і оборони України.

У сторіз своєї сторінки в Instagram музикант, який боронить Україну від російських окупантів і є пілотом ударного дрона Punisher, розмістив фото з нагрудним знаком, яким його нагородили:

"Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Працюватимемо на полі бою і в тилу, допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довріру!" – підписав фото з відзнакою Хливнюк.

Андрій Хливнюк отримав відзнаку від РНБО / Фото: instagram.com/andriihorolski

Зазначимо, що нагрудний знак "Захиснику України" РНБО вручає за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, сумлінну військову службу, героїзм та професіоналізм.

Нагадаємо, декілька місяців тому Андрій Хливнюк в одному з інтерв'ю зробив прогноз щодо того, коли закінчиться війна. Втім, музикант-захисник налаштований не надто оптимістично. За словами Хливнюка, війна лише почалася і триватиме дуже довго. Щонайменше протягом всього його життя.

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