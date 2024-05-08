МВС відзвітувало про атаку по Україні: є поранені, що відомо про "прильоти"

Над ліквідацією наслідків ударів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки.

Російські війська атакували сім регіонів України в ніч проти 8 травня. Внаслідок ударів постраждали троє людей, були влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджені 30 житлових будинків, автомобілі.

Про це очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Мережі.

"Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина", – зазначив міністр.

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Так, росіяни вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинках, громадському транспорту, автомобілях. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

Над ліквідацією наслідків обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", – наголосив Клименко.

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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки по Україні 8 травня / Фото: телеграм-канал голови МВС Ігоря Клименка

Нагадаємо, вночі РФ запустила по Україні ракети різних типів та дрони-камікадзе. Сили ППО збили 59 цілей із випущених ворогом 76-ти. У низці регіонів є влучання по енергетичній інфраструктурі.

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