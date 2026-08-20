"Ми могли бути в Криму": командир "Ахілеса" розповів, що завадило Україні зайти на півострів

Крим / © Pixabay

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Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», Герой України Юрій Федоренко заявив, що Україна могла бути в Криму, якби стратегічні партнери вчасно постачали озброєння.

Про це Федоренко сказав у відеоінтерв’ю Михайлу Присяжнюку.

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«Ми могли бути в Криму. Що відбулося? Комплект військ був, і наші стратегічні партнери, зокрема США, ставлять постачання на стоп. Вони нам не відмовляють, вони не кажуть, що ми не дамо зброю. Вони просто тягнуть, тягнуть, тягнуть, тягнуть час. Тягнули довго, вісім місяців. За вісім місяців може вкопатися навіть лінивий і вибудувати лінію оборони. Росіяни знали, яку техніку ми чекаємо, яке озброєння, які боєприпаси, в якій кількості. Вони вже знали, на які військові формування — розвідка встигла спрацювати. І коли прийшов комплект техніки до нас, противник був готовий до зустрічі», — сказав Федоренко.

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Він також додав, що партнери очікували від українських військ результату після отримання техніки: «І в цей момент партнери сказали: „Вперед! Ви виконуєте зобов’язання, яке взяли на себе. Ви техніку отримали, тепер покажіть результат“. Цього результату не вийшло, на жаль».

Нагадаємо, що під час українського контрнаступу 2023 року російські війська підготували на південному напрямку мінні поля, протитанкові рови та бетонні укріплення. Українські сили прорвали окремі російські лінії, однак далі чекали важчі оборонні рубежі.

У серпні Валерій Залужний також заявив, що Україна ще 2023 року розробила план дистанційної ізоляції Криму, але західні партнери не вірили в його реалізацію.

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