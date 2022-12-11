"Мы не движемся, мы уже приехали": Пєсков ошелешив журналістів відповіддю на питання про ситуацію в РФ (відео)

Прессекретар Путіна здивував відповіддю на провокативне питання журналістів щодо напрямку, в якому рухається країна.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков надав дивний коментар російським пропагандистам стосовно того, куди рухається Росія і як далі буде ускладнюватися ситуація.
Відео виклали в Мережі.
Один з російських журналістів підскочив в кулуарах до прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова із запитаннями щодо майбутнього Росії.
"К чему мы движемся, на Ваш взгляд? Все только хуже становится?", - запитав журналіст.
"Ну мы не движемся.. Мы уже приехали...к конфронтации. Нас никто не любит, да нам это и не нужно", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стосунки РФ з колективним Заходом фактично заморожені і перебувають на стадії конфронтації.
Напередодні Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.
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