"Мы не движемся, мы уже приехали": Пєсков ошелешив журналістів відповіддю на питання про ситуацію в РФ (відео)

Прессекретар Путіна здивував відповіддю на провокативне питання журналістів щодо напрямку, в якому рухається країна.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков надав дивний коментар російським пропагандистам стосовно того, куди рухається Росія і як далі буде ускладнюватися ситуація.

Відео виклали в Мережі.

Один з російських журналістів підскочив в кулуарах до прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова із запитаннями щодо майбутнього Росії.

"К чему мы движемся, на Ваш взгляд? Все только хуже становится?", - запитав журналіст.

"Ну мы не движемся.. Мы уже приехали...к конфронтации. Нас никто не любит, да нам это и не нужно", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стосунки РФ з колективним Заходом фактично заморожені і перебувають на стадії конфронтації.

Напередодні Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

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