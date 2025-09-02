Ми не продаємо озброєння Україні - Трамп зробив заяву

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп роз’яснив підхід своєї адміністрації до конфлікту в Україні, підкресливши, що Вашингтон не витрачає гроші на прямі поставки зброї українським силам.

Про це він розповів в інтерв’ю Daily Caller.

За словами Трампа, Сполучені Штати продають озброєння виключно країнам НАТО, які самі оплачують ці поставки.

“Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну”, — заявив президент.

Він також наголосив на важливості гарантій безпеки та відсутності американських військ на місцях. “Якщо ми можемо допомогти Європі, і вони самі допомагають, я був би готовий це зробити”, — додав Трамп.

При цьому президент підкреслив, що конфлікт у Європі — не його війна, а ситуація, яку він успадкував від попередньої адміністрації. “Я намагаюся загасити полум’я. Ця війна була дуже важкою”, — зазначив Трамп, порівнявши її з іншими міжнародними конфліктами, які він допомагав завершити під час свого попереднього президентського терміну.

Таким чином Трамп намагається донести, що його пріоритет — мінімізація витрат США та захист американських інтересів, водночас підтримуючи союзників у НАТО у складних міжнародних обставинах.

Раніше креівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на орієнтовну суму 825 млн доларів.