"Ми поступово втрачаємо території": військовий експерт відверто розповів про ситуацію на фронті

Війна в Україні

Реклама

Українські сили змогли зірвати контрнаступ російських окупантів у Дніпропетровській області, однак ситуація на Донеччині залишається складною — там ворог активізував наступальні дії.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, успіхи ЗСУ на менш стратегічних для РФ напрямках не змінюють загальної картини, адже основні зусилля окупанти зосередили саме на Донецькій області.

Реклама

«Я буду називати речі своїми іменами, подобається це кому чи ні. Ми деокупували 430 кв. км української території. Де? Дніпропетровська область. Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі населених пунктів Злагода та Красногірське, а це там, де в окупантів катастрофічні територіальні втрати. Для розуміння на Костянтинівському напрямку 36 наступальних дій противника, на Покровському — 57. Тобто тоді виходить, що Дніпропетровська область для росіян не настільки важлива», — пояснив він.

Експерт припустив, що така ситуація може свідчити про своєрідний «обмін» напрямками бойових дій.

«Ще раз зазначу: на Олександрівському напрямку — дві ворожі атаки, а в Донецькій області тільки на двох напрямках — Костянтинівський та Покровський — 90. Хто-небудь може мені пояснити цю ситуацію? При цьому зауважте, на Костянтинівському напрямку у них тактичні успіхи, йде тактика інфільтрації малих штурмових груп. Вже є успіхи по флангах українського угрупування — Ступочки та Часів Яр, тобто противник створює передумови для флангового охоплення позицій Сил оборони України», — зазначив Снєгирьов.

За його словами, ситуація навколо Костянтинівки ускладнюється географією та вогневими можливостями ворога.

Реклама

Він пояснив, що місто розташоване в низині, тоді як російські війська контролюють панівні висоти в районах Часового Яру та Торецька. Це дозволяє противнику активно застосовувати авіаційні бомби, важкі вогнеметні системи та артилерію.

«Зауважте, паралельно з цим противник атакує не тільки Костянтинівський напрямок, але й Слов’янський, і на Краматорськ просувається, до якого 16 км. У Покровську, попри оптимістичні заяви, немає нашої присутності, діють рейдові групи. Наразі бої тривають вже за Гришине. Про це має йти мова — що ми поступово, але втрачаємо території Донецької області. А контрнаступ окупантів ми зірвали у Дніпропетровській області, яка не є стратегічною для росіян. Так само як не є стратегічним для них Харківський та Сумський напрямки. Для ворога стратегічно — захопити територію Донецької області, а там, на жаль, інтенсифікація бойових дій. А якщо йде активізація, то йде і наступ. І це ті речі, які я буду називати своїми іменами», — резюмував експерт.

Раніше ми розповідали, що армія однієї з країн взяла на озброєння українську тактику захисту від дронів.