"Мы теперь войны не боимся": перехоплена розмова цивільних з Шебекіно

Розмовляє жінка характерним для жителів Східної Слобожанищини суржиком із значним вкрапленням українських слів, проте погляди її повністю проросійські

Цивільні росіяни в Шебекіно (Бєлгородська область) хваляться, як допомагають російським окупантам, перед тим, як їх відправлять на Вовчанськ.

Розмову росіян перехопила українська розвідка.

Росіянка розповідає подрузі, як біля їхнього дому у закинутому будинку поселилися російські військові. Жінка хвалиться, що готує майбутнім військовим злочинцям їсти, а також дозволяє користоватися "літнім душем" надворі. Згодом цих окупантів мають відправляти на захоплення Вовчанська.

Варто зауважити, що розмовляє жінка характерним для жителів Східної Слобожанищини суржиком із значним вкрапленням українських слів. Адже Бєлгородська область була заселена етнічними українцями, які нажаль, були асимільовані Росією.

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Раніше повідомлялося, що армія РФ вперше скинула на Україну надважку тритонну бомбу ФАБ-3000.

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