Мир через силу: єврокомісар Кубілюс оцінив перспективи закінчення війни в Україні

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс / © Associated Press

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Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс прокоментував перспективи припинення вогню чи повноцінної мирної угоди в Україні найближчими місяцями або до кінця цього року. Він підкреслив, що повністю погоджується з формулою “миру через силу”, яку від самого початку підтримали Сполучені Штати, Європа та Україна. За словами єврокомісара, ключовою тут є саме сила української сторони.

Про це він заявив в інтерв'ю “РБК-Україна”.

Андрюс Кубілюс зазначив, що досі ситуація розвивалася дещо інакше, а американська адміністрація намагалася схилити Росію до реальних переговорів. Проте, на його думку, це не відбудеться так легко, як дехто міг очікувати. Він пояснив, що президент РФ Володимир Путін наразі не прагне миру, оскільки вважає, що здобуває перемогу.

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“І саме тому настання миру зараз мені важко уявити”, — підсумував єврокомісар.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про близькість глобальної війни. Він закликає до об’єднання Європи і США, “щоб зупинити ескалацію”.