Мир чи заморожування війни: тривожне попередження від Максима Жоріна

Збройні сили України / © Getty Images

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Лише повне зникнення Російської Федерації як політичного режиму може гарантувати довгостроковий мир в Україні та Європі. Усі інші сценарії — це лише тимчасова пауза перед новою війною.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв’ю “Фокусу”.

“Я вважаю, що про справжню перемогу можна буде говорити лише у разі повного зникнення Російської Федерації як політичного режиму. Лише в такому випадку можна буде сподіватися на довгостроковий мир, спокій і побудову нормального життя. У всіх інших варіантах буде лише пауза — і ця пауза буде не тільки для України, а й для інших країн, таких як Балтія”, — зазначив він.

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Щодо тривалості ймовірного замороження війни, Жорін наголосив, що це залежить від міжнародної ситуації та позицій ключових гравців.

“Все залежить від світової ситуації, адже, хоч нам це й не подобається, в цьому питанні багато залежить від позиції Росії, США, ЄС, Китаю. Тривалість цієї паузи багато в чому залежатиме від того, хто і з якою швидкістю буде відновлюватися або ж, навпаки, намагатиметься зруйнувати ці наміри”, — сказав офіцер.

Раніше Максим Жорін заявив, що Росія перегруповує війська і готується до масштабного наступу наприкінці літа. Під загрозою Харківщина, Сумщина і Покровськ.