Наслідки російської атаки на Україну / © Управління ДСНС у Харківській області

Питання завершення російської війни в Україні залишається серед ключових тем у світі.

У той час, як світові лідери продовжують шукати ефективні шляхи припинення бойових дій політики, військові аналітики та езотерики висловлюють свої припущення щодо термінів настання миру.

ТСН.ua зібрав останні заяви щодо завершення війни в Україні.

Головна умова завершення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський стверджує, зупинити війну в Україні можна лише тоді, коли США нададуть чіткі гарантії безпеки.

Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту американського лідера Дональда Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

«Я дуже сподіваюся, що він (Стармер — Ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України», — сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Водночас Зеленський наголосив, що конкретний документ має бути ще до закінчення війни.

«Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу… мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа», — зазначив глава держави.

США заявляють про припинення бойових дій через два-три місяці

Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує, що війна в Україні може завершитися вже за 60-90 днів, якщо Європа активніше долучиться до скорочення доходів Росії від продажу нафти. Він також зазначив, що США не вводитимуть додаткові мита на китайські товари, якщо європейські країни не зроблять того ж стосовно КНР та Індії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

«Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів», — наголосив американський міністр.

Зокрема, Бессент критикував Європу за купівлю російських енергоносіїв і запропонував нові санкції проти російських нафтових компаній, а також механізми використання заморожених російських активів на користь України.

Війна в Україні йде до завершення?

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський в коментарі для ТСН.ua заявив, що війна Росії проти України наближається до завершення.

Попри повідомлення про спроби російських військ наступати, зокрема в Дніпропетровській області, парламентар висловив думку, що війна завершиться не через роки, а вже за кілька місяців.

Федір Веніславський / © Верховна Рада України

«Це моя особиста точка зору, аналітика. Війна вже точно не триватиме роками. Думаю, йдеться щонайбільше про кілька місяців, можливо, й менше», — сказав Веніславський.

Він переконаний, що бойові дії фактично зайшли в глухий кут, перетворившись на позиційне протистояння без жодних значних тактичних чи стратегічних успіхів жодного з боку.

Як доказ він навів мінімальний прогрес обох армій за останній рік.

На думку Веніславського, будь-які перемовини між Путіним та Зеленським не дадуть результату. Натомість потрібно провести зустріч у тристоронньому форматі — «Трамп, Зеленський і Путін».

«Путін ненавидить нашого президента, наш президент не сприймає Путіна, який стільки горя приніс нашому народу. Тому, безперечно, ця зустріч, яку задекларував учора Дональд Трамп, я думаю, вона має всі шанси наблизити завершення бойових дій та мир», — пояснив нардеп в етері NV.

Наступний аргумент Веніславського полягає в тому, що Китай, за певними даними, під час святкування перемоги у Другій світовій війні передав Росії чітке повідомлення про необхідність припинення війни та встановлення миру.

Окрім того, Веніславський вважає, що до кінця цього року (до цього залишилося 107 днів — Ред.) є «реальні шанси закінчити війну» в Україні.

Що кажуть військові

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що війну в Україні можна завершити до кінця 2025 року, але це залежить від дій США, розповів він в етері «Фабрики новин».

Він зазначив, що конфлікт можна припинити всього за півтора-два місяці, якщо Вашингтон займе жорстку позицію щодо Росії та запровадить реальні санкції проти її економіки, зокрема у сфері торгівлі.

Однак поки що, на думку генерала, Путін продовжуватиме намагатися захоплювати нові території України, доки слова західних партнерів не перетворяться на конкретні дії.

Водночас начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий переконаний, що українцям слід готуватися до затяжного конфлікту.

Військовий зазначає, що війна в України може тривати щонайменше, ще два роки.

«Я вважаю, що війна буде стільки тривати (2 роки — Ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Так що нам треба готуватися до цього», — зазначив Швидкий.

Україні слід готуватися до затяжної війни

На тлі затяжного збройного конфлікту міністр фінансів Сергій Марченко заявляє про необхідність додаткового фінансування для України на 2026 рік.

«Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити €16 млрд на наступний рік», — зазначив Марченко.

Міністр фінансів Сергій Марченко

Також Марченко повідомив, що тривають розрахунки та переговори з міжнародними партнерами щодо критично важливого для України фінансування. Він високо оцінив пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн надати Україні кредит для відбудови під заставу заморожених російських активів, назвавши цей підхід європейців «креативним».

Чи вірять українці у закінчення війни до кінця 2025 року

Київський міжнародний інститут соціології упродовж 2–14 вересня 2025 року провів опитування, яке стосується війни та миру.

За результатами опитування, лише 18% українців вважають, що війна може закінчитися до кінця 2025 року. Водночас 27% очікують цього 2026-го, а 32% — не раніше 2027 року. Ще 23% учасників опитування відповіли, що їм важко визначитися з прогнозом.

Окрім того, як показує опитування, більшість українців (62%) не збираються здаватися і готові боротися до кінця. Дехто (4%) розраховує витримати ще рік, а кожен п’ятий (21%) — лише кілька місяців, і ця думка майже не змінюється.

Рівень стійкості залежить і від очікувань щодо термінів завершення війни. Серед тих, хто прогнозує кінець уже цього року, 41% готові триматися, скільки знадобиться. У групі, яка очікує закінчення 2026-го, таких 63%. А серед тих, хто вважає, що війна триватиме до 2027 року і далі — вже 74%.

Кількість респондентів, які заявили про готовність витримувати війну стільки, скільки буде потрібно, становить 61%

Прогнози езотериків щодо майбутнього України

Астролог Володимир Бадіян прогнозує, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.

Раніше Бадіян передбачав припинення бойових дій навесні, однак, за його словами, зараз усе дуже затягнулось.

«Війна може закінчитися весною, на початку весни. І якщо весною не закінчиться — іде ще рік. Це передбачення я зробив ще 2022 року. Дуже велика ймовірність закінчення війни була 2023-го. Зараз я думаю, що війна може закінчитися наприкінці 2026-го — на початку 2027 року», — сказав він.

Водночас Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що ймовірно, у другій половині 2026 року Україні вже буде потрібна допомога з відновленням, а не зброя.

«Це дуже крута інформація. До кінця 2026 року Штати вже не так допомагають нам з обороною, як з відновленням, обороною, працевлаштуванням. Нас кудись проштовхують, до якогось союзу, допомагають нам зробити якісь міжнародні документи, дозволи. Оце прямо круто», — зазначала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

