Мир як пауза для нової війни: що кажуть у ЗСУ про наступ Росії на півдні

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Протягом усього 2025 року російські окупаційні війська продовжували тиснути на сході та півдні України. Якщо основна увага була прикута до Донеччини та Харківщини, то восени ворог несподівано активізувався на Запорізькому напрямку, змінивши тактику та досягнувши певних тактичних успіхів.

Про це йдеться у матеріалі ABC News.

За даними видання, у вересні росіяни розпочали стрімкий наступ у сільській місцевості на схід від Запоріжжя. Окупантам вдалося просунутися на відстань до 10 кілометрів.

Реклама

Причиною такого ривка стало те, що підрозділи територіальної оборони, які утримували ці рубежі роками, не змогли витримати раптового та інтенсивного натиску переважаючих сил противника. Для врегулювання ситуації на цей напрямок перекинули досвідчений 225-й окремий штурмовий полк, який раніше успішно відбивав атаки на Сумщині.

Яка ситуація під Гуляйполем

Епіцентром боїв стало Гуляйполе — місто, де до війни мешкало 20 тисяч людей, а зараз залишилося близько 150 цивільних. Майор 225-го полку Олег Ширяєв у коментарі журналістам зазначив, що ситуація залишається напруженою.

«Ситуація там залишається складною, і ми намагаємося її стабілізувати. Помилково вважати, що вона стабілізувалася на 100%. Ми мусили вийти і створити лінію блокування, виконати завдання і створити сприятливі умови для подальшого успіху», — підкреслив військовий.

Українським силам вдалося зупинити просування ворога на полях навколо міста, проте для повного перехоплення ініціативи потрібен час.

Реклама

Військові зазначають, що росіяни більше не діють хаотично. Противник провів реорганізацію своїх підрозділів, враховуючи досвід сучасної війни.

«Ворог досяг певного успіху, оскільки його підрозділи були реорганізовані відповідно до найсучаснішого досвіду. Вони пройшли навчання з урахуванням останніх оновлень, вони засвоїли всі „уроки“, отримані їхніми попередниками», — зауважив Ширяєв.

Особливу небезпеку становить посилення ворожої безпілотної авіації, яка дозволяє окупантам контролювати зони підступу до лінії зіткнення.

Чому переговори — пастка

Поки Кремль використовує захоплення нових територій як важіль впливу на можливі перемовини, українські військові в окопах ставляться до дипломатії скептично. Майор Ширяєв переконаний: будь-яка угода лише дасть Росії час на відновлення сил для нового удару.

Реклама

«Особисто я скептично ставлюся до будь-яких мирних переговорів. Навіть якщо буде підписано якусь мирну угоду, Росія не перестане існувати і не перестане бути нашим ворогом. А що буде далі? Ми маємо очікувати нового нападу. Жодні гарантії, які може дати Росія, не можуть вважатися справжніми гарантіями», — резюмував офіцер.

Нагадаємо, на південному напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

За даними Сил оборони півдня, ворог намагається просунутися вздовж логістичного маршруту Покровське Дніпропетровської області — Гуляйполе, що може ускладнити постачання українських підрозділів.

Крім того, за інформацією розвідки, РФ готується до боїв у зимових умовах: окремі штурмові підрозділи вже отримали білі маскувальні халати для дій під час снігопадів.