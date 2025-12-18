Мир – це сильні ЗСУ, промисловість і економіка, плюс гарантії партнерів – командир 225 ОШП Олег Ширяєв

Реклама

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив командир 225-го окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв.

Коментуючи перебіг міжнародних переговорів щодо завершення російсько-української війни, він заявив, що виконуватиме рішення військово-політичного керівництва.

«Також прекрасно розумію, що сильна переговорна позиція України напряму залежить від ефективності на полі бою. Цим і займаюся», - підкреслив Ширяєв.

Він нагадав, що від часів Русі й донині росіяни поводились однаково, захоплюючи землі, руйнуючи храми і вбиваючи людей.

«Згадаймо хоча б події минулого століття. III-м Універсалом проголошується створення УНР, і Росія починає вторгнення, захоплює Харків, створює маріонетковий уряд. IV-м Універсалом УНР оголошує незалежність, і тут же армія Муравйова наступає на Київ. Під час червоного терору вирізали понад 5 тисяч цивільних киян», - нагадує командир 225 ОШП.

На його думку, у випадку зупинки бойових дій чи укладення будь-якої угоди Росія не полишить спроб знищити або асимілювати українців.

«Тому мир – це сильні ЗСУ та військова промисловість і економіка, плюс гарантії безпеки від наших союзників. На перспективу – демілітаризація Росії під контролем міжнародних партнерів, як це було з нацистською Німеччиною», - підсумував він.

