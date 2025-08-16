- Дата публікації
Мир в обмін на території: чим закінчиться вихід українських військ з Донеччини — Осман
Український військовий вважає пропозицію Путіна, яку він озвучив на переговорах з Трампом, дешевою маніпуляцією, спрямованою на продовження кровопролитної війни.
Виконання вимоги президента РФ Володимира Путіна, яку він начебто озвучив на саміті з президентом США Дональдолм Трампом, про виведення українських військ з усієї території Донецької області в обмін на припинення бойових дій не принесе миру в Україні.
Таку думку висловив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
За його словами, вихід з Донеччини не гарантує, що російська армія не продовжить агресію в сусідніх Харківській та Дніпропетровській областях, щоб потім запропонувати «обмін» цих територій на визнання окупованих частиною РФ.
«Це дешева маніпуляція, спрямована на продовження кровопролитної війни, без жодного реального сценарію для перемовин», — вважає «Осман».
Нагадаємо, за інформацією агентства Reuters, після переговорів на Алясці президент США Дональд Трамп повідомив, що Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області.
Раніше журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Але натомість він вимагає виведення українських військ з Донецької області.
Нагадаємо, після саміту з Путіним президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News закликав Зеленського укласти угоду з Росією.
У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.