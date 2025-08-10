Мир в Україні може бути побудований на поточних позиціях фронту – віце-президент США

Віце-президент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон намагається знайти мирне рішення конфлікту в Україні, яке базуватиметься на поточній лінії фронту між Росією та Україною.

Віце-президента цитує Clash Report.

“Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення, ми намагаємося знайти переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни допоможуть жити, де вони повинні жити у окремому світі, де припиняться вбивства”, — сказав Венс.

Він додав, що таке рішення навряд чи зробить когось повністю щасливим, і обидві сторони — як українці, так і росіяни — ймовірно, будуть незадоволені результатом.

“Ми засуджуємо вторгнення Росії, нам не подобається те, що відбувається, але треба шукати мир”, — підкреслив віце-президент.

Венс зазначив, що шлях до миру — це коли рішучий лідер здатен об’єднати людей навколо припинення конфлікту.

Він також підтвердив, що США припинили фінансування воєнного бізнесу в Україні і тепер концентруються на досягненні мирного врегулювання.

Раніше посол США в НАТО Метт Вітакер наголосив, що Україна не поступиться територіями без бою, але підтримує дипломатичні зусилля для закінчення війни.