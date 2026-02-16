Мир "за 24 години" від Трампа обернувся кривавим роком: цивільні втрати України суттєво зросли

Наслідки російської атаки на Богодухів у лютому 2026 року, через яку загинули батько і троє дітей / © Олег Синєгубов

Попри обіцянки президента США Дональда Трампа завершити війну «за 24 години», 2025 рік став одним із найкривавіших для мирних українців. Кількість жертв серед цивільних зросла на 26%, а російські атаки стали цілеспрямованішими та жорстокішими.

Про це йдеться у статті Independent.

За даними правозахисної організації Action on Armed Violence, 2025 року втрати серед цивільного населення України збільшилися на 26%. Це сталося на тлі того, що президент Росії Володимир Путін активізував атаки, тоді як мирні переговори постійно заходили в глухий кут.

Втрати України серед цивільних 2025 року

Правозахисники поінформували, що торік було зафіксовано 14 775 постраждалих проти 11 765, зафіксованих 2024-го. До статистики за 2025 рік входять 2 250 загиблих (на 11% більше, ніж роком раніше) та 12 525 поранених — це на 28% більше, ніж 2024 року.

Також суттєво підвищився середній показник жертв на одну атаку — до 4,8, що на третину більше, ніж попереднього року. Дослідники вважають, що російські удари дедалі частіше плануються з розрахунком на максимальні втрати серед цивільних.

Результату мирних перемовин немає, а РФ наростила удари по Україні

Видання нагадало, що протягом першого року після повернення до влади Трамп заявляв про намір завершити війну в Україні, посадивши сторони за стіл переговорів. За підтримки Вашингтона українська та російська делегації вперше від 2022 року провели спільні переговори, однак відчутного результату це поки не дало.

Паралельно Москва нарощувала інтенсивність ударів дронами та ракетами. Після розширення власного виробництва безпілотників російські війська змогли запускати рекордну кількість боєприпасів, дедалі частіше обираючи цілями енергетичні об’єкти та житлову забудову України.

Найпотужнішою атакою минулого року став удар 24 червня по Дніпру. Унаслідок обстрілу потяга, житлових будинків і шкіл загинула 21 людина, ще 314 отримали поранення, серед них — 38 дітей.

Ця динаміка збереглася і 2026 року: Москва здійснила серію масштабних повітряних атак по енергетичній інфраструктурі в період однієї з найсуворіших зим за останні роки.

«Тривожна зміна характеру конфлікту»

«Дані свідчать про тривожну зміну характеру конфлікту. Менше атак завдають більшої шкоди. Це означає, що вибухова зброя Росії в Україні використовується таким чином, що призводить до більшого впливу на цивільне населення — через збільшення кількості ударів дронами, застосування потужніших боєприпасів, цілеспрямовані атаки по населених районах або повторні удари по міській інфраструктурі», — йдеться у звіті AOAV.

Перед вступом на посаду в середині січня 2025 року Трамп обіцяв завершити війну «за 24 години». За підрахунками CNN, він озвучував цю тезу 53 рази під час передвиборчої кампанії. Згодом президент США пояснив, що говорив «образно», коли Москва дала зрозуміти, що не планує припиняти масовані нічні удари та наступ на сході, поки Київ не погодиться на її максимальні вимоги.

2025 рік став найсмертельнішим для України

Нагадаємо, за даними ООН, 2025 рік став найсмертельнішим від початку повномасштабної війни Росії проти України: кількість жертв серед цивільних зросла на 31% порівняно з 2024-м і на 70% порівняно з 2023-м. Моніторингова місія зафіксувала 2514 загиблих та 12142 поранених. Зазначається, що 97% постраждалих — на підконтрольних Україні територіях.

Основними причинами стали інтенсивні бої та масоване застосування РФ далекобійної зброї і дронів. Найкривавішими атаками стали удари по Тернополю (38 загиблих) та Києву (32 загиблих). Повторні удари по енергосистемі на тлі морозів у січні 2026 року створили критичну загрозу для виживання населення через відсутність тепла та води.