Мирні переговори найближчим часом "не світять": Ступак назвав причину

Україно-російські перемовини у Стамбулі, 2022 рік, архівне фото / © Associated Press

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В той час, коли весь світ чекає на початок прямих переговорів Києва та Москви в Туреччині, ситуація на фронті в Україні ускладнюється. Росіяни мають велике просування, а Сили оборони натомість повідомляють про провали на деяких напрямках. Саме через успіхи російської окупаційної армії нам «не світять» жодні мирні домовленості найближчим часом.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Radio NV.

«Я тут як Баба-Яга, але я дуже хочу, щоб аудиторія мала реалістичне уявлення про ситуацію на фронті. З того, що можна говорити: на жаль, у нас є провали на фронті, в напрямку Костянтинівки. По DeepState можна відстежити, як активно РФ починає просуватися. Має там за останній тиждень дійсно велике просування», — зазначив Ступак.

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За інформацією експерта, росіяни останнім часом активно намагалися перерізати дорогу, яка сполучає Покровськ і Костянтинівку. На момент публікації не виключено, що їм це повністю вдалося.

«І тепер питання: чи підуть усі російські війська на Костянтинівку, чи будуть одночасно наступати й на Покровськ. Тобто скільки у них ресурсів залишиться. Тому я думаю, ось на це Росія апелює: а навіщо нам зупинятися, якщо патової ситуації немає?» — пояснив Ступак.

Він додав, що патова, тобто безвихідна ситуація дійсно дуже добре сприяє початку мирних перемовин, коли жодна зі сторін не може просуватися вперед.

«Поки росіяни мають можливості для просування, на жаль, реальний мирний трек нам наразі не світить. Я думаю, до цього не дійде справа найближчими тижнями. Це точно», — наголосив експерт.

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Нагадаємо, після невдалої спроби ворога захопити Покровськ росіяни шукають інші напрямки для просування. Дніпропетровщина стала новим напрямком тиску Кремля.