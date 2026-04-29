"Мирного тилу" в Росії більше немає: "Мадяр" заявив про прорив на 2000 км

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» / © Getty Images

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив, що Україна позбавила Росію безпечного тилу. Дрони здатні долати до 2000 км, знищуючи військові об’єкти та нафтопереробні заводи ворога.

Про це Бровді розповів у інтерв’ю «BBC News Україна».

Останніми тижнями Україна значно посилила стратегічні удари дронами по цілях у РФ, зосереджуючи їх насамперед на об’єктах нафтового експорту — у безпрецедентних масштабах. «Мадяр» зазначив, що інтенсивність цих атак лише зростатиме.

«Територія на відстані 1500 — 2000 км усередині Росії більше не є „мирним тилом“. Вільнолюбний український «птах» літає туди, коли і куди захоче», — наголосив командувач СБС.

Окрім ураження військових сил і виробничих потужностей, одним із ключових напрямів стали російські енергетичні об’єкти, орієнтовані на експорт.

«Путін видобуває природні ресурси і перетворює їх на криваві долари, які потім спрямовує проти нас у вигляді „Шахедів“ і балістичних ракет», — зауважив Бровді, обґрунтовуючи ці удари.

Він додав, що якщо нафтопереробні підприємства слугують джерелом фінансування війни, то вони розглядаються як законні військові цілі й можуть підлягати знищенню.

Нагадаємо, раніше Бровді повідомив, що через удари СБС, СБУ, Сил спецоперацій та Головного управління розвідки по нафтовій логістиці Росія щодня втрачає близько 100 млн дол. Добове відвантаження скоротилося на 880 тис. барелів (близько 120 тис. т), що еквівалентно 2000 залізничних цистерн. Попри спроби РФ переспрямувати потоки, атаки на інфраструктуру тривають для подальшого зниження експортних доходів агресора.

