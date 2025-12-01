Мирної угоди між Україною і Росією не буде ніколи: Портников пояснив чому

Віталій Портников / © ТСН.ua

Публіцист та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджувати на мирну угоду та закінчення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Портников вважає, що Україна та РФ можуть підписати мирну угоду хіба на могилі Путіна.

«Те, що говорить Путін — не має жодного значення. Коли він говорить про легітимність президента. Коли він говорить, що з кимось підписуватиме угоду, а з кимось ні. Я можу дати йому рецепт, як підписати угоду із легітимним президентом України. Потрібно, щоб була домовленість про припинення вогню. Ця домовленість може бути укладена не між президентами країн. Для цього достатньо рівня начальника Генштабу чи міністра оборони. Потім скасовується воєнний стан, проводяться президентські вибори. І потім новий президент України, якого Путін буде вважати легітимним, буде учасником мирних перемовин, які можуть відбуватися протягом наступних 20-25 років. І потім вони можуть підписати цю мирну угоду між Росією і Україною на могилі Путіна абсолютно спокійно, якщо може такий заповіт залишити», — сказав він.

Портников вважає, що Путін не хоче закінчувати війну.

«Поки Путін не готовий до припинення вогню, можна чітко говорити, що війна буде продовжуватися стільки, скільки вона буде продовжуватись», — сказав він.

