Завершення війни: Сирський розповів, чого очікувати

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.

Про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.

“Навпаки, ми бачимо нарощення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, зростання виробництва ударних озброєнь, ракет і дронів”, – зазначив Сирський.

Він уточнив, що ворог щодня виробляє понад 400 бойові дрони “Шахед” різних типів, і планує нарощувати цей обсяг у майбутньому.

Раніше Сирський розповів, що російська армія на фронті має перевагу у застосуванні FPV-дронів на оптоволокні, які захищені від протидії засобами РЕБ.