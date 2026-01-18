- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Завершення війни: Сирський розповів, чого очікувати
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог не готується до мирних переговорів 2026 року, а активно нарощує виробництво дронів “Шахед” та чисельність наступальних угруповань.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.
Про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.
“Навпаки, ми бачимо нарощення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, зростання виробництва ударних озброєнь, ракет і дронів”, – зазначив Сирський.
Він уточнив, що ворог щодня виробляє понад 400 бойові дрони “Шахед” різних типів, і планує нарощувати цей обсяг у майбутньому.
Раніше Сирський розповів, що російська армія на фронті має перевагу у застосуванні FPV-дронів на оптоволокні, які захищені від протидії засобами РЕБ.