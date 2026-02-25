Миру не буде?: Sky News оцінило шанси завершити війну 2026-го

Війна. / © Associated Press

Готовність «фюрера» Російської Федерації Володимира Путіна далі продовжувати бойові дії робить дуже малоймовірною перспективу завершення війни ​​2026-го.

Про це йдеться у аналізі аналітика Sky News Майкла Кларка.

Чи закінчиться війна в Україні 2026 року

Він наголошує на тому, що також зараз не бачить значних змін на полі бою, оскільки технологія дронів з обох сторін заморожує лінію фронту.

«Це, ймовірно, не зміниться в найближчому майбутньому, доки хтось не знайде реального вирішення проблеми дронів. А поки що ніхто цього не зробив», — висловився він.

Кларк зауважує, якщо така ж ситуація триватиме протягом року — лінія фронту не зміниться. Водночас Україна, наголошує аналітик Sky News, «рішуче налаштована продовжувати боротьбу, навіть якщо США повністю відвернуться від неї».

За його словами, водночас може змінитися стратегічний контекст. Це залежить від того, що відбувається у Вашингтоні, Москві, Пекіні, Берліні та Брюсселі і Лондоні.

Кларк висловився, що цілком ймовірно що наступного року він оцінюватиме п'яту річницю вторгнення РФ.

«Тоді ситуація може почати стратегічно змінюватися через зміни у Сполучених Штатах та політичну ситуацію там, напруженість у російській економіці, зміни в НАТО, можливо, іншу точку зору в Пекіні», - пояснив Майкл Кларк.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що п’ятий рік війни почався не за планом Кремля. Зокрема, події на полі бою спростовують твердження російської влади, що нібито перемога окупаційного війська неминуча, а ситуація для України може лише погіршуватися. Втім, ЗСУ провели контрнаступ на відвоювали деякі території. Зокрема, у стратегічно важливому Куп’янську.

Водночас експерти FoxNews назвали три можливі сценарії завершення війни. Найбільш імовірний варіант, за їхніми оцінками, - це продовження боїв без вирішального переламу. Сторони зазнають значних втрат, але не можуть здобути стратегічну перемогу.