Миттєва смерть: експерт пояснив, чому окупанти вдарили саме "Іскандером-М" по Кривому Рогу

Будівлі, посічені уламками після удару “Іскандером-М” / © МВС України у Telegram

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Росія застосовує ракети «Іскандер-М» з уламковою бойовою частиною, яка буквально засіває територію металевою шрапнеллю. 30 тисяч уламків розміром 1,5 см летять на швидкості 2000 м/с, що перевищує швидкість звуку та дозволяє пробивати бронежилети й навіть броню.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації та заступник директора української компанії виробників РЕБ.

«Це два гектари території, які накриваються смертельною шрапнеллю. Уламки, що пробивають броню, летять із такою швидкістю, що у цивільних просто немає шансів вижити», — пояснив експерт.

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За словами Храпчинського, використання подібної зброї проти мирного населення є актом тероризму з боку РФ.

«Вони чудово розуміють, куди б’ють. Якщо подивитися на фото та відео після ударів, то всі будівлі посічені. Це саме ті уламки, які вибивають шматки бетону. Що можна сказати про дітей, які були на майданчиках?» — зазначив він.

Експерт закликав українців зберігати єдність, адже головний ворог — зовнішній.

Храпчинський наголошує: уламкові боєголовки «Іскандера-М» розроблені для ураження живої сили на полі бою, а не для застосування проти цивільних.

«Це уламки, які пронизують бронежилети. Якщо вони пробивають броню, що вже казати про людей без захисту?» — підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок кривавої атаки Росії на Кривий Ріг загинули 19 людей, з них — 9 дітей, а постраждало 72.