"Мюнхенський синдром": Подоляк відреагував на публікації щодо війни в західних ЗМІ

Подоляк вважає, що Путін має остаточно втратити “внутрішньоелітну легітимність як свідомий і дієздатний лідер”.

На Заході міг з’явитися “мюнхенський синдром”. Про це свідчать публікації в ЗМІ про ймовірні варіанти закінчення війни.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Кількість публікацій про “можливі фінали війни” дозволяє говорити про появу нового явища — “мюнхенського синдрому”, — наголосив Подоляк.

За його словами, будь-яке теоретичне моделювання фіналу війни повинно відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення повинно зазнати повної та безумовної поразки.

“Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія повинна опинитися не просто на „стартових позиціях“, а бути відкинута навіть далі”, — підкреслив радник.

Диктатор Путін, додає Подоляк, має остаточно втратити “внутрішньоелітну легітимність як свідомий і дієздатний лідер”. Лише це може дати шанс Росії на післявоєнну модернізацію та відкрити дорогу “дипломатичному” формату.

Нагадаємо, що Подоляк розповів, як ситуація в Україні зміниться після отримання F-16.