Майже 600 окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 17 квітня, становлять 182 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 590 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3660 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4)
- артилерійських систем – 2804 (+9)
- РСЗВ – 538
- засоби ППО ‒ 285 (+1)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)
- спеціальна техніка ‒ 328 (+2)
Раніше Генштаб повідомив, що запеклі бої тривають за два міста - Бахмут та Авдіївку. Про ситуацію на фронті читайте у новині.
Читайте також: