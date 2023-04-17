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Майже 600 окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Майже 600 окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 17 квітня, становлять 182 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 590 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3660 (+3)  
  • бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) 
  • артилерійських систем  – 2804 (+9)  
  • РСЗВ – 538 
  • засоби ППО ‒ 285 (+1) 
  • літаків  – 308 
  • гелікоптерів – 293  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2347 (+8)
  • крилаті ракети  ‒ 911
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)
  • спеціальна техніка  ‒ 328 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що запеклі бої тривають за два міста - Бахмут та Авдіївку. Про ситуацію на фронті читайте у новині.

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