Майже 600 окупантів та багато техніки: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на ранок понеділка, 17 квітня, становлять 182 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 590 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 3660 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4)

артилерійських систем – 2804 (+9)

РСЗВ – 538

засоби ППО ‒ 285 (+1)

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)

спеціальна техніка ‒ 328 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що запеклі бої тривають за два міста - Бахмут та Авдіївку. Про ситуацію на фронті читайте у новині.

Рік під ракетами: Генштаб оприлюднив шокуючу статистику про ракетні обстріли України

Читайте також: