Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу привітав фюрера Путіна з 70-річчям. Він побажав йому зустріти наступний день народження за ґратами.

Фюрер Путін отримав на честь свого 70-річчя надзвичайно змістовне побажання від міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу. Чиновник побажав диктатору зустріти наступний день народження за гратами.

Про це Урмас Рейнсал написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, що наступний він проведе у в’язень за злочини проти людства. Необхідно створити спеціальний трибунал для злочинів російської агресії”, - наголосив Міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, що Лукашенко подарував Путіну на день народження білоруський трактор, щоб "фюрер" сіяв зерно і не крав його в України.

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