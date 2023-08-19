МЗС Франції закликало Китай вплинути на Росію припинити війну проти України

Голова Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна під час телефонної розмови з китайським колегою Ваном І заявила, що Пекін має певний вплив на Москву, тому повинен закликати припинити порушувати міжнародне право та вивести свої війська з України.

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Про це інформує пресслужба МЗС Франції.

"Стосовно агресивної війни Росії проти України міністр нагадала, що Китай відіграє важливу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права", - йдеться у релізі французького відомства.

Крім того, міністерства наголосила, що необхідно продовжувати докладати зусиль, щоб подолати наслідки російської агресії проти України, зокрема це стосується продовольчої безпеки у всьому світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у будь-якому питанні Китай завжди обирає свою позицію.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідує Росію та Білорусь на знак підтримки їх як "країн, які Захід намагається ізолювати через вторгнення Росії до України".

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