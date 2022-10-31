МЗС Молдови засудило обстріли України та відреагувало на падіння уламків ракети на їхню територію

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови засудило сьогоднішні ракетні атаки Росії по території України, підкресливши, що це грубе порушення міжнародного права. В МЗС також відреагували на падіння уламків російської ракети на північну околицю Наславчі на півночі Молдови.

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Молдови

"Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільним особам та їхній інфраструктурі", - йдеться у заяві.

У міністерстві також зазначали, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема громадянам Республіки Молдова, які відчувають на собі наслідки війни.

Відзначається, що у понеділок вранці представники МЗС зв'язалися з посольством Молдови у Києві, щоб отримати запевнення, що всі співробітники перебувають у безпеці.

"МЗС найрішучішим чином засуджує використання Росією енергоресурсів як зброї", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, уламки російської ракети, яку збила ППО України, впали в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

Масована ракетна атака Росії по території України

У понеділок вранці, 31 жовтня, майже на всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Вибухи лунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Внаслідок ракетних обстрілів зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, деякі міста залишились без світла та електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що окупанти атакували ракетами та дронами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Росія витратила на ранкову ракетну атаку мирних міст України до $400-600 млн.

На Київщині внаслідок ракетних ударів постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.

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